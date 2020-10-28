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14:41, 28 октября 2020 года

14 орловских предпринимателей пожаловались прокурору

Они рассказали об оказываемом на них давлении.


Сегодня прокурор области провел личный прием, на котором он пообщался с предпринимателями, считающими, что на них оказывается давление. Как отметили в прокуратуре, контроль в этой сфере ведется в ежедневном режиме. Уже в этом году было выявлено около 600 нарушений законодательства. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 218 должностных лиц. По результатам проверки сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело. На особом контроле находятся вопросы соблюдения прав предпринимателей при расчетах с ними за выполненные муниципальные контракты. Погашено около 500 млн рублей долгов перед предпринимателями. Что касается сегодняшних обращений, по ним уже начаты проверки.

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Результаты приема предпринимателей будут проанализированы, будут использованы в надзорной деятельности прокуроров. Также прием проведен в целях анализа соблюдения законности в этой сфере и это будет обсуждаться на коллегии прокуратуры Орловской области. 



Татьяна Напольских
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