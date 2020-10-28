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15:49, 28 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Откровенный разговор. Сегодня прокурор общался с предпринимателями, на которых могло оказываться давление.



- Студентка осуждена за дачу взятки. Ей придется заплатить штраф в десятикратном размере.



- «Народный бюджет» - на ремонт моста через реку Мох. Задача оказалась - очень непростой.





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