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16:54, 28 октября 2020 года

Сегодня отмечается всемирный День дзюдо

Это не просто спорт, а система образования, воспитывающая в человеке уважение, честь, упорство и отвагу. В этом убедилась съемочная группа ГТРК «Орел», побывав на одной из тренировок.


День дзюдо традиционно отмечается 28 октября. Дата выбрана не случайно – в этот день родился Дзигоро Кано – мастер боевых искусств, который и считается отцом дзюдо. В Орловской области этот вид спорта пользуется большой популярностью как у девушек, так и у парней.

Орловчанка Антонина Шмелева пришла в зал дзюдо 18 лет назад. Сейчас за плечами у девушки сотни поединков на турнирах разного уровня. Несколько дней назад Антонина Шмелева вернулась из Венгрии, где выступала на этапе «Большого шлема», имела хорошие шансы орловчанка и на участие в Олимпиаде в Токио. Но турнир перенесли на год.

Антонина Шмелева, член сборной России по дзюдо: «Я хочу спасибо сказать своему отцу, это он меня привел в эту секцию. Как-то сложилось, что дзюдо стало моим образом жизни, моим миром, тем, чем я живу всю свою сознательную жизнь».

Шансы съездить на главный турнир четырехлетия у Антонины Шмелевой остаются – она сохранила все рейтинговые очки. Но расслабляться спортсменка не собирается. Как и Заид Рамазанов, что спарринговал опытную девушку на тренировке. У юноши впереди – Чемпионат России. Турнир запланирован на декабрь. Конечно, если опять не вмешается коронавирус.

Дзюдо базируется на трех главных принципах: взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса; максимальное использование тела и духа; отступление ради победы. Эти принципы помогают спортсменам не только на татами, но и в жизни.


Анастасия Дорохова
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