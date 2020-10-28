среда 28.10.2020 19:10:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:09, 28 октября 2020 года

Депутаты спрогнозировали объем валового регионального продукта Орловской области

В этом году он составит порядка четверти триллиона рублей.


Статистика регионального производства прозвучала на сегодняшнем публичном слушании в областном совете. Рассматривался проект бюджета Орловщины на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Исходя из расчетных данных, валовой региональный продукт области составит 248 миллиардов рублей. Четверть этой суммы принесет сельское хозяйство – на её долю придется 25,3%. Промышленность достигнет показателя в 19,1%, торговля и общепит – 15,7%, транспортировка и хранение, информация и связь обеспечат 10,2% от общего объема, строительство – 6,5%.

Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах в период с 2021 по 2023 годы прогнозируется на отметке в 2,9%. Ожидается, что в 2023 году ВРП региона 306 миллиардов 200 миллионов рублей – сообщает сайт областного совета.


Инфографика сайта областного совета




Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.