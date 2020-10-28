Главная » Новости



17:09, 28 октября 2020 года Депутаты спрогнозировали объем валового регионального продукта Орловской области В этом году он составит порядка четверти триллиона рублей.





Статистика регионального производства прозвучала на сегодняшнем публичном слушании в областном совете. Рассматривался проект бюджета Орловщины на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов.



Исходя из расчетных данных, валовой региональный продукт области составит 248 миллиардов рублей. Четверть этой суммы принесет сельское хозяйство – на её долю придется 25,3%. Промышленность достигнет показателя в 19,1%, торговля и общепит – 15,7%, транспортировка и хранение, информация и связь обеспечат 10,2% от общего объема, строительство – 6,5%.



Среднегодовой темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах в период с 2021 по 2023 годы прогнозируется на отметке в 2,9%. Ожидается, что в 2023 году ВРП региона 306 миллиардов 200 миллионов рублей – сообщает сайт областного совета.





Инфографика сайта областного совета









Артём Ежаков



