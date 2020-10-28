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19:05, 28 октября 2020 года Орловское бизнес-сообщество встретилось с прокурором Орловской области Торгово-промышленная палата региона провело «Деловое утро» в онлайн-формате.





Пандемия диктует свои условия. Живое общение лицом к лицу еще под запретом, поэтому видеоформат набирает обороты. Он уже освоен и стал привычным. И если ранее число участников «Делового утра» ограничивалось стенами, то сейчас к диалогу подключаются все желающие узнать информацию из первых уст. На этот раз на площадке Торгово-промышленной палаты бизнес сообщество вело прямой диалог с прокурором. Один из вопросов касался «Дома быта». Ремонт фасада здания затянулся. Предприниматели готовы помочь делом в этом вопросе, но муниципалитет затягивает, ссылаясь на отсутствие средств. Медлит и с оплатой исполненных контрактов. В этом году надзорному ведомству удалось добиться погашения 500 миллионов задолженности. Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, по чьей вине допущена указанная проблема, но вместе с тем задолженность перед предпринимателями области остается еще высокая и составляет более 120 миллионов рублей». Около 40 предпринимателей приняли участие в «Деловом завтраке». Во время встречи обсудили вопросы давления на бизнес посредством возбуждения уголовных дел, приоритета российских предпринимателей, а также ограничения допуска к государственным закупкам иностранных компаний. Светлана Ковалёва, президент Орловской Торгово-промышленной палаты: «У нас открытый микрофон, и мы не знаем, какой вопрос будет задан нашему спикеру. За что огромное спасибо нашим предпринимателям, за смелость. И то же самое нашим спикерам, потому что они не знают, какой вопрос будет им задан». Неозвученные вопросы непременно найдут ответы. Обращений много. Как заявил бизнес-омбудсмен, рекорд - 365 в день, даже несмотря на то, что ажиотаж с момента введения пандемии спал, и все уже имеют представление о необходимости исполнения ограничительных мер. Евгений Лыкин, уполномоченный по правам предпринимателей в Орловской области: «У нас у всех одна проблема самая актуальная - это пандемия. Безусловно, все эти режимные мероприятия накладывают отпечаток на всю повседневную деятельность, и я бы хотел обратиться к жителям и предпринимателям: надо всем сплотиться и выполнить то, что предписывают». Еще неоспоримое преимущество встречи онлайн - возможность ее пересмотреть в любое удобное для участников время.





Анна Вайсергисер



