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21:20, 28 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- С сегодняшнего дня по всей стране ввели обязательный масочный режим.
- Сегодня с бизнес-сообществом региона встретился прокурор области. Итоги беседы - в нашей программе.
- «Народный бюджет» на народные нужды: в Шаблыкинском районе приступили к ремонту переправы.
- Всесторонняя поддержка предпринимателей: сегодня исполнился год со дня открытия центра «Мой бизнес».
- Площадка для обмена опытом: сегодня в Орле открылась ярмарка молодежных инициатив;
- Больше чем спорт: сегодня - День дзюдо. Мы побывали на тренировке.
Вести-Орёл