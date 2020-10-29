Треть аварий с пострадавшими на Орловщине произошла из-за плохого содержания улично-дорожной сети

Статистика приведена за январь-сентябрь включительно.

Всего к началу октября этого года произошло 577 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в 190 случаях (33%) имели место просчеты с улично-дорожной сетью на местах аварий, а именно отсутствие горизонтальной разметки, неудовлетворительное состояние обочин, отсутствие освещения.



В целях профилактики областная Госавтоинспекция проведет проверки освещенности пешеходных переходов региона. Рейды запланированы в ночь с 29 на 30 октября. Выявленные нарушения будут устраняться – отмечено в сообщении пресс-службы областного ГИБДД.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области