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09:10, 29 октября 2020 года В Орле ограничат движение по ряду улиц Причина – обрезка и снос аварийных деревьев.





10 ноября, с 9:00 до 10:00, ограничат движение транспорта на пересечении улиц Октябрьской и 60-летия Октября .



На следующий день, 11 ноября, ограничение затронет участок в районе дома №2 по улице Солдатской – здесь неудобства для автомобилистов продлятся с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба орловской мэрии.





Артём Ежаков



