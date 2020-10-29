В Орле почтят память погибших от политических репрессий

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08:16, 29 октября 2020 года
В Орле почтят память погибших от политических репрессийТраурные мероприятия пройдут 30 октября, в День памяти и скорби по невинным жертвам политических репрессий.
В областной столице траурные мероприятия пройдут в эту пятницу. Возложение цветов состоится возле памятников Горбатову и Поликарпову, а также у мемориала жертв политических репрессий на окраине Медведевского леса.
Желающие почтить память погибших могут собраться в день проведения мероприятий у гостиницы «Русь» и на остановках «Микрорайон» и «Родина». Сбор объявлен на 9:45, сообщает сайт регионального правительства.
Артём Ежаков