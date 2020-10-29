Главная » Новости



09:19, 29 октября 2020 года В Орловской области на трассе М-2 «Крым» пострадал мотоциклист ДТП произошло накануне в 16 часов.





Водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», при выезде со второстепенной дороги на главную автодорогу М-2 Крым, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Ямаха, который следовал по главной дороге. В результате ДТП 29-летний мотоциклист получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 6 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



