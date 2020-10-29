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10:40, 29 октября 2020 года

Иван Залогин: «Поставки антибиотиков возобновятся на следующей неделе»

Вопрос о дефиците лекарств был поднят на сегодняшнем онлайн-брифинге.


 Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «По ряду позиций лекарств имеются перебои. С одной стороны, это связано с маркировкой. Вопросы поднимались на федеральном уровне, решение принято. Скорее всего, на следующей неделе отгрузки пойдут, лекарства на складах есть. Сложности с отгрузкой на аптеки по регионам были из-за маркировки. Хочу напомнить, что антибиотики должны использоваться только по назначению врача, самолечением заниматься нельзя. Иногда самостоятельный прием лекарств вызывает дополнительные патологии, которые мы уже видим у наших пациентов».



Анастасия Дорохова
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