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10:46, 29 октября 2020 года

Руководитель депздрава Орловской области Иван Залогин анонсировал «медицинскую мобилизацию»

Речь идет о привлечении студентов-медиков к работе с больными коронавирусом.


 Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «С этой недели мы начали привлекать порядка 30 ординаторов из Курского государственного университета. Мы обратились во все вузы страны, где наши жители проходят ординатуру. Учитывая задачу, которую перед вузом поставил министр здравоохранения, все эти студенты и ординаторы будут мобилизоваться для работы стационарного и амбулаторного звена. С ОГУ активно сотрудничаем. Привлекались студенты еще весной. Они работали и младшим персоналом, и ординаторы активно сейчас работали. В скором времени напряженка будет снята. Наши поликлиники с нетерпением ждут, когда молодые специалисты к ним придут и будут помогать».



Анастасия Дорохова
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