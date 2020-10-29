Главная » Новости



10:49, 29 октября 2020 года Орловцев беспокоят соблюдения мер предосторожности медицинскими «частниками» Вопрос об этом был задан на онлайн-брифинге руководителю регионального департамента здравоохранения.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Меры регламентированы рекомендациями Роспотребнадзора. Как в государственных учреждениях, так и в частных они должны строго соблюдаться. В случае контрольных мероприятий Роспотребнадзор может накладывать штрафы и ограничения. В части госполиклиник за работой следит и наш отдел ведомственного контроля».





Анастасия Дорохова



