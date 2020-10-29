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10:52, 29 октября 2020 года Орловцы ждут новые ковид-лаборатории Примерные сроки открытия озвучил на онлайн-брифинге со СМИ руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Ориентируемся на конец ноября – начало декабря. Тестов будет больше, ориентировочно до 1500 в сутки эти лаборатории будут выполнять. Напомню, лаборатории будут открыты в Ливенской Центральной районной больнице, больнице им. Семашко, Орловской областной клинической больнице. Кроме того, будет усилена лаборатория больницы им. Боткина, и это позволит увеличить ее пропускную способность. Это позволит ливенской территории не транспортировать мазки в Орел и увеличить скорость проведения исследования».





Анастасия Дорохова



