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10:56, 29 октября 2020 года Орловцы дождутся федеральных денег на лекарства от коронавируса Подробности рассказал руководитель регионального управления здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На заседании правительства Российской Федерации было озвучено, что пять миллиардов выделяется на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на амбулаторном этапе. Наш регион также получит эти средства. Мы ожидаем от федерального ведомства соответствующих нормативных документов, прорабатываем варианты оперативных закупок и поставок амбулаторных препаратов. Также анонсировано, что 10 миллиардов выделяется на закупку СИЗов и тестов, обеспечение нужд стационаров, которые оказывают помощь больным».





Анастасия Дорохова



