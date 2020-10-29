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10:58, 29 октября 2020 года Иван Залогин не знает о вспышке коронавируса в академии ФСО Соответствующий вопрос ему был задан на онлайн-брифинге со СМИ.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «ФСО – федеральное ведомство, они не входят в зону ответственности департамента. Соответственно, я не владею соответствующей информацией. Поэтому - без комментариев».





Анастасия Дорохова



