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11:15, 29 октября 2020 года Орловцы жалуются, что не могут дозвониться по вопросам коронавируса Руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин пояснил ситуацию.





На онлайн-брифинге был задан вопрос о том, что нельзя дозвониться в региональный Роспотребнадзор по вопросам коронавируса, федеральный Роспотребнадзор отправляет в региональный департамент, а те – в региональный Роспотребнадзор.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы актуализируем телефоны департамента. Тот телефон, что перенаправляет на федеральный Роспотребнадзор, весной использовался для информирования тех лиц, которые возвращались из-за границы. Сейчас телефон нашего колл-центра, где специалисты консультируют пациентов и разгружают поликлиники, - 44-23-05. Кроме того, на базе каждой поликлиники работают горячие линии, по которым осуществляется вызов врача на дом и определенная консультационная помощь».





Анастасия Дорохова



