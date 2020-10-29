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11:16, 29 октября 2020 года «Титаник» нельзя использовать для инфекционных больных Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Вопрос о текущем положении дел с недостроенным многопрофильным медицинским комплексом Орловской областной клинической больницы был задан руководителю регионального департамента здравоохранения на онлайн-брифинге.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас проводятся изыскательные работы, чтобы можно было войти в федеральные программы и достроить. К сожалению, он не может быть использован для инфекционных больных. Но ковид вечно не продлится, а региону нужны новые корпуса, новые больницы».





Анастасия Дорохова



