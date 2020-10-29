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11:23, 29 октября 2020 года Ивану Залогину посоветовали лечить больных коронавирусом в районах области Как сообщил, глава орловского департамента здравоохранения, подобная работа уже активно ведется.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Те койки, корпуса, которые перепрофилировались, эти проблемы решались как раз за счет районных больниц. Напомню, развернуто было 78 коек на базе Плещеевской центральной районной больницы. На этой неделе мы обещаем там более активную выписку, и соответственно высвобождение коек. В Покровской ЦРБ развернуто 40 коек. Сейчас ведется подготовка коек на базе Кромской ЦРБ. Там планируется развернуть 140 коек. После завершения работы мы будем в дальнейшем смотреть дальнейшие резервы. В том числе по районным больницам. На данный момент у нас развернуто 1286 коек, занято на утро – 1122 койки. Свободных - 164 койки. Для ближайшей работы коечный фонд есть. У нас отлажена работа как со скорой помощью, так со всеми больницами».





Анастасия Дорохова



