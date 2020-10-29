Иван Залогин дал совет орловцу, как удаленно помочь больной матери

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11:35, 29 октября 2020 года
Иван Залогин дал совет орловцу, как удаленно помочь больной материВопрос руководителю регионального департамента здравоохранения был задан на онлайн-брифинге.
Читатель одного из орловских СМИ попросил дать совет, как поступить. Он написал следующее: «Мать 80 лет, почувствовала себя плохо. Слабость, рвота, затрудненное дыхание. Сам сейчас не в Орле. По ее словам, до больницы не дойдет. В моем понимании – нужно, прежде всего, исключить коронавирус».
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Прежде всего, описанные симптомы могут говорить о наличии разных патологий. В данном случае необходимо вызвать врача на дом. Медперсонал уже примет решение: ковид это или не ковид. Хочу повторить здесь, что бесконтрольный прием антибиотиков – это большой вред».
Анастасия Дорохова