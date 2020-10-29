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11:37, 29 октября 2020 года «Определенный дефицит средств есть». Иван Залогин о задолженностях в медучреждениях Вопрос руководителю регионального департамента здравоохранения был задан на онлайн-брифинге.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Я работаю в регионе с 2018 года. Придя в регион, я увидел, что во многих учреждениях была задолженность по системе ОМС. В 2019 году удалось ее значительно снизить. Действительно, в настоящее время из-за того, что была приостановлена и плановая медпомощь, и различные профилактические мероприятия, а заработная плата выплачивалась, определенный дефицит средств есть, задолженности имеются. Но это никак не сказывается на работе медорганизаций. Прорабатываются различные варианты, как помочь медорганизациям. Кстати, выделение денег на СИЗы – это один из вариантов. Так как те медучреждения самостоятельно закупают СИЗы, обеспечивая коллективы. Выделенные средства позволят определенные напряжения снять. Необходимые запасы медикаментов имеются, ни одна медорганизация не остановится в помощи больным коронавирусом».





Анастасия Дорохова



