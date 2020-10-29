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11:47, 29 октября 2020 года В Орловской области 122 новых случая коронавируса Всего за период пандемии заразился 11 721 орловец, выздоровели – 8 750.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 октября, в данный момент в области борются с болезнью 2 818 человек. За сутки COVID-19 победили 131 житель региона. Смерть от инфекции зафиксирована 153 раза.



Всего за сутки в стране выявлены 17 717 новых фактов заболевания COVID-19, 14 740 россиян выздоровели от болезни, скончались 366 человек.





Орловское Информбюро



