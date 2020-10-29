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12:34, 29 октября 2020 года Андрей Клычков продолжает рассказывать орловцам о реконструкции парка Победы Глава Орловщины поделился фотографиями с места реконструкции.





По словам главы региона, в работах задействованы 230 человек и 36 единиц техники. Сейчас идет санитарная очистка леса, практически закончена тропиночная сеть. Губернатор отметил хороший темп реконструкции – она даже немного опережает график, отмечено в публикации Андрея Клычкова «ВКонтакте».



Фото со страницы губернатора Орловской области







Артём Ежаков



