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12:38, 29 октября 2020 года Шесть районов Орловской области получили новые ФАПы Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов сданы в эксплуатацию.





За прошедшую неделю два новых объекта здравоохранения появились в Ливенском районе. Колпнянский, Малоархангельский, Новодеревеньковский, Урицкий и Шаблыкинский районы получили по одному ФАПу.



На данный момент области передали 32 фельдшерско-акушерских пункта. До конца года регион получит ещё 11 аналогичных объектов и одну врачебную амбулаторию – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



