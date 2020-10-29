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12:40, 29 октября 2020 года Коронавирус: количество зараженных в Орле превысило 6 тысяч Новая статистика распространения коронавирусной инфекции в регионе.





За все время наблюдения коронавирус обнаружили у 6 014 жителей Орла, 1 320 зараженных – в Орловском районе, 724 подтверждённых случая – в городе Мценске и Мценском районе, 610 – в Ливнах, 344 – в Урицком районе, 301 – в Болховском районе, 284 – в Ливенском районе, 246 – в Дмитровском районе, 173 – в Новодеревеньковском районе, 158 – в Свердловском районе, 163 – в Хотынецком районе, 138 – в Кромском районе, 137 – в Покровском районе, 141 – в Малоархангельском районе, 131 – в Залегощенском районе, 105 – в Верховском районе, 128 – в Колпнянском районе, 90 – в Новосильском районе, 88 – в Должанском районе, 85 – в Глазуновском районе, 81 – в Шаблыкинском районе, 78 – в Знаменском районе, 62 – в Троснянском районе, 56 – в Сосковском районе, 36 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе на данный момент заболели 11 721 человек, выздоровели – 8 750, болезнь активна у 2 818 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика пресс-службы регионального оперштаба по коронавирусу.

















Артём Ежаков



