Формирование городской среды в Орловской области подходит к концу

В этом году осталось закончить совсем немного. В следующем обещано продолжить.

Сейчас на территории региона в рамках формирования комфортной городской среды завершен ремонт 174 дворовых и 32 общественных территорий, в обоих случаях выполненный объем работ превышает 90%. Из этого количества проверку осталось пройти девяти объектам.