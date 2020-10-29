Формирование городской среды в Орловской области подходит к концу

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13:24, 29 октября 2020 года
Формирование городской среды в Орловской области подходит к концуВ этом году осталось закончить совсем немного. В следующем обещано продолжить.
Сейчас на территории региона в рамках формирования комфортной городской среды завершен ремонт 174 дворовых и 32 общественных территорий, в обоих случаях выполненный объем работ превышает 90%. Из этого количества проверку осталось пройти девяти объектам.
На следующий год запланирована реконструкция 88 дворовых и 34 общественных территорий – сообщает
сайт регионального правительства.
Артём Ежаков