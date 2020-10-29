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13:40, 29 октября 2020 года Иван Залогин приостановил плановую госпитализацию орловцев Соответствующее решение было подписано главой регионального департамента здравоохранения.







Цитируя оригинальный приказ : «Главным врачам БУЗ Орловской области временно приостановить оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке». Следить за выполнением главного предписания будет заместитель руководителя департамента Владимир Николаев.

Постановление обусловлено текущей ситуацией по заболеваемости коронавирусом.





Артём Ежаков



