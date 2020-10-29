Иван Залогин приостановил плановую госпитализацию орловцев

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13:40, 29 октября 2020 года
Иван Залогин приостановил плановую госпитализацию орловцевСоответствующее решение было подписано главой регионального департамента здравоохранения.
Цитируя оригинальный приказ
: «Главным врачам БУЗ Орловской области временно приостановить оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке».
Следить за выполнением главного предписания будет заместитель руководителя департамента Владимир Николаев.
Постановление обусловлено текущей ситуацией по заболеваемости коронавирусом.
Артём Ежаков