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14:31, 29 октября 2020 года Директору орловских «Русичей» добавили ещё два уголовных дела Они возбуждены по статье «Мошенничество».





Ранее в отношении руководителя БУ ОО «СШОР «Русичи» было открыто уголовное производство за мошенничество и получение взятки. По версии следствия, директор спортшколы создал фиктивные группы занятий и перечислял туда деньги, выделенные учреждению. Так было похищено более 800 тысяч рублей.



Дополнительно мужчину подозревают в получении средств в размере 41,5 тысяч рублей от подчинённого. В обмен на них подозреваемый должен был увеличить премиальные выплаты.



Новые преступные эпизоды, считают следователи, повторяет эту схему. С 2018 по 2019 год фигурант незаконно завладел суммой в более чем 198 тысяч рублей.



В настоящий момент расследование продолжается – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



