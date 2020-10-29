Главная » Новости



15:42, 29 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня региональный оперштаб начнет обсуждать, как остановить распространение ковид-инфекции. Сейчас в Орловской области от коронавируса лечатся 2818 человек.



- Аллеи, освещение, зоны отдыха, велодорожки - работы ведутся на 18 гектарах. Как преображается парк Победы? Чтобы увидеть «фронт работ», мы отправились на место.



- От благотворительных до патриотических. Молодежь представляет свои проекты. Все - разные, но их объединяет одна идея - сделать мир вокруг нас лучше.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



