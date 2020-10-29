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14:44, 29 октября 2020 года Орловская область продает места под рекламу В регионе анонсированы торги на установку и эксплуатацию конструкций для размещения продающих публикаций.



Аукцион инициировал департамент государственного имущества и земельных отношений. Желающие могут приобрести семь мест размещения рекламы в Орле, Ливнах и Мценске.



Заявки принимаются до 18 ноября, на следующий день состоятся торги – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



