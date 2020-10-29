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15:19, 29 октября 2020 года

Сегодня - День основания комсомола

В этом году движению исполняется 102 года.


За 102 года в рядах комсомола было более 160 миллионов человек. Они осваивали целину, строили БАМ. И сейчас идеи комсомола живы.

Сегодня губернатор Орловской области адресовал комсомольцам всех поколений поздравление.
В частности, в поздравлении говорится: «Мы всегда будем помнить об огромном вкладе комсомольцев в социально-экономическое развитие Орловской области. О той неоценимой роли, которую сыграл комсомол в сохранении преемственности поколений, духовном развитии, патриотическом воспитании молодежи – целеустремленных, ответственных людей, достойных граждан великой страны».

Также глава региона поблагодарил ветеранов комсомольского движения за большой созидательный труд на благо Отечества и родного края.

Масштабных праздничных мероприятий по поводу дня рождения комсомола сегодня в регионе не будет.


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