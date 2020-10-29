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15:22, 29 октября 2020 года В Ливенском районе горела стерня Теплая погода в регионе заставляет сотрудников МЧС следить за состоянием лесов при помощи космического мониторинга. За сутки было обнаружено одно возгорание.





В Ливенском районе горела стерня на площади в 500 квадратных метров. С огнем оперативно справились. К слову, за сжигание сухой травы предусмотрен штраф. И за сутки было составлено два протокола.





Орловское Информбюро



