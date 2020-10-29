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15:23, 29 октября 2020 года Подрядчик обещал исправить ситуацию с мусором в Орловской области Речь идет об ООО «Экологистик».





В этом месяце у подрядчика возникли очевидные проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов – постоянно срывались сроки утилизации мусора. Между тем, «Экологистик» обслуживает сразу два района областной столицы – Железнодорожный и Заводской, а также границы Орловского района. Заботой подрядчика дополнительно являются ещё восемь районов.



До 1 ноября «Экологистик» должен разобраться с проблемами на местах и в дальнейшем не допускать сложившейся ситуации. Для этого подрядчик закупил ещё шесть мусоровозов – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



