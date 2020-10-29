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15:25, 29 октября 2020 года Парк Победы в Орле. Хроника преображения Сегодня в реконструкции парка Победы принимают участие 230 человек и 36 единиц техники. Продолжается санитарная очистка лесного массива, в день вывозят по 30-40 КАМАЗов сухостоя и мусора.





Дань памяти павших в Великой Отечественной войне решили увековечить на этом месте в 1957 году. Тогда на пустырь за стадионом Ленина высадился трудовой десант. Были разбиты аллеи, посажены сотни деревьев. Были даже планы установить памятник. Но дальше дело не пошло. Парк Победы медленно, но уверенно зарастал. Общественность била тревогу, но решение вопроса постоянно откладывалось. О реальных перспективах возрождения парка заговорили год назад. Создали проект, нашли финансирование. И вот наконец, месяц назад здесь вновь закипела работа. Начался первый этап комплексного благоустройства. Как рассказал представитель подрядной организации Вячеслав Жернов, сейчас ведется санитарная очистка лесной полосы, сделаны частично дорожки в плитке, начинается укладка кабеля.



За тем, как строители справляются с поставленной задачей, следят не только городские власти, но и представители общественности.



Иван Мосякин, почетный гражданин г. Орла, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России: «Это будет новое, принципиально новое решение, с точки зрения технической оснащенности, обустройства, благоустройства, смысловых нагрузок. Тут ведь не просто будет сам парк, это будет символ подвига, поэтому все впечатляет».

Сейчас идет благоустройство на площади в 18 гектаров - это только половина территории, которую занимает парк Победы. Проект сохраняет всю сеть аллей, только сделаны они будут по современным технологиям. Появится освещение, зоны отдыха, велодорожки.



Строители торопятся сделать как можно больше - пока позволяет погода. Но без ущерба качеству. Этот объем работ им нужно закончить до 1 мая будущего года. Так что к очередной памятной дате – 76-й годовщине Великой Победы - городу воинской славы будет не стыдно за этот парк.





Оксана Гранн



