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Главная » Новости

15:43, 29 октября 2020 года

Телефонные «банкиры» только за сутки вытянули из орловцев более 300 тысяч рублей

В своих махинациях злоумышленники проявили «творческое разнообразие».

В первом случае у орловца выманили деньги через разговор – якобы специалист банковской безопасности сообщил о подозрительных действиях на счете жертвы, порекомендовал завести новый личный кабинет, после разговора ответить на звонок бота и продиктовать ему номер карты и коды, пришедшие на телефон. Так орловец лишился 66 тысяч рублей.

Во втором случае мошенники тоже задействовали телефонный звонок. Все по классике – «служба безопасности, ваши деньги под угрозой, следуйте нашим инструкциям». Только в этот раз злоумышленники привели жертву в реальный банк – там она сняла со счета 100 тысяч рублей и по частям перевела их через терминал на расчетный счет, якобы «резервный».

В третий раз мошенникам удалось поживиться 150 тысячами рублей. Снова звонок жертве, снова постоянный контакт и разговоры. Только в этот раз на имя пострадавшей умудрились оформить кредит, деньги от которого ушли преступникам.

По всем трем делам возбудили уголовные дела, полицейские занимаются розыском.

Сотрудники УМВД напоминают о мерах безопасности во время таких разговоров: не сообщайте личную информацию, завершайте звонок и сами обратитесь в банк – мошенники не дадут вам перевести дух и все обдумать.


Артём Ежаков
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