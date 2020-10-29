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15:43, 29 октября 2020 года Телефонные «банкиры» только за сутки вытянули из орловцев более 300 тысяч рублей В своих махинациях злоумышленники проявили «творческое разнообразие».



В первом случае у орловца выманили деньги через разговор – якобы специалист банковской безопасности сообщил о подозрительных действиях на счете жертвы, порекомендовал завести новый личный кабинет, после разговора ответить на звонок бота и продиктовать ему номер карты и коды, пришедшие на телефон. Так орловец лишился 66 тысяч рублей.



Во втором случае мошенники тоже задействовали телефонный звонок. Все по классике – «служба безопасности, ваши деньги под угрозой, следуйте нашим инструкциям». Только в этот раз злоумышленники привели жертву в реальный банк – там она сняла со счета 100 тысяч рублей и по частям перевела их через терминал на расчетный счет, якобы «резервный».



В третий раз мошенникам удалось поживиться 150 тысячами рублей. Снова звонок жертве, снова постоянный контакт и разговоры. Только в этот раз на имя пострадавшей умудрились оформить кредит, деньги от которого ушли преступникам.



По всем трем делам возбудили уголовные дела, полицейские занимаются розыском.



Сотрудники УМВД напоминают о мерах безопасности во время таких разговоров: не сообщайте личную информацию, завершайте звонок и сами обратитесь в банк – мошенники не дадут вам перевести дух и все обдумать.





Артём Ежаков



