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15:45, 29 октября 2020 года Орловской молодежи предложили объединяться для добрых дел В Орле прошла Ярмарка молодёжных инициатив. Мероприятия прошли как онлайн, так и в офлайн-формате.





Ярмарка молодёжных инициатив - мероприятие традиционное. Но в этом году оно проходит в измененном формате с четким соблюдением санитарно- эпидемиологических требований.



На встречах молодые и активные могли не только ознакомиться с выставкой, но и непосредственно пообщаться с теми, кто воплощает инициативы. Например, узнать об акции «Мы вместе», волонтерском благотворительном движении или корпусе спасателей.



Участник акции Олег Тютякин уже не один год занимается поиском пропавших людей. Он отметил, что в последнее время все больше молодежи изъявляют желание стать частью большой добровольческой команды.



Учащаяся техникума сферы услуг София Белякова, посетив выставку, сразу определилась, чем хочет заниматься в свободное от учебы время. Она решила присоединиться к поиску пропавших.



Всего участие в ярмарке приняли более 200 парней и девушек. И многие из них уже знают, к какому движению теперь присоединятся.





Юлия Опанасюк



