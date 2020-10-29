Корреспондента ГТРК «Орёл» отметили в Общественной палате страны

Евгения Костомарова стала призером Всероссийского конкурса «Слово ранит, слово лечит».

Соревнование проводилось уже в пятый раз, в этом году выбирали лучший журналистский материал о ресоциализации бывших осужденных.

