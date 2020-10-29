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16:47, 29 октября 2020 года Орловцев оставили с ограничениями до нового года Это решение прозвучало сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу.





Меры, направленные на профилактику и борьбу с новой инфекцией, продлены до 31 декабря включительно. Таким образом, масочный и перчаточный режимы, социальное дистанцирование и прочие ограничительные правила остаются в Орловской области как минимум до боя курантов – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



