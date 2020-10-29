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16:49, 29 октября 2020 года Дипломную работу студентки ОГИК Евгении Чижиковой покажут на телеканале «Россия-24» Документальный фильм «Женская доля», который сняла ученица Владимира Людомира, мы покажем сегодня в 21:00 на телеканале Россия-24». Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина уже посмотрела его и готова поделиться своим впечатлением.





Фильм «Женская доля» это рассказ о путешествие автора на свою малую родину, в деревню Малые Бобрики. Главные героини - самые близкие люди - мама и бабушка.



Евгения Чижикова, автор фильма «Женская доля»: «Хотела снять что-то про семью. Не знала как и что. Но меня полностью направили – это все Владимир Анатольевич, мой бывший дипломный руководитель. Мы обсудили, и уже через неделю собрали группу и поехали к бабушке в деревню».

Владимир Людомир, доцент кафедры режиссуры, актерского мастерства и экранных искусств ОГИК: «Я боялся – вдруг ей не понравится. Потому что, когда человек привыкает к фотографии, это одна песня, а кино это уже другое. А когда записали бабушку, я понял – фильм состоится».

Столь органичную и непосредственную героиню как Женина бабушка будешь искать - не найдешь. От ее горьких воспоминаний детства, которое выпало на войну, холод и голод, мурашки по коже. А еще бабушка вспоминает и молодость, когда приходилось не покладая рук управляться с домашним хозяйством, воспитывать детей и трудиться дояркой в колхозе. Несмотря на жизненные испытания, в каждом ее слове так и сквозит огромная любовь к своим родным, работе, деревне и самой жизни.



Большую часть фильма занимает хроника разных времен - очень качественная, но местами невероятно тяжелая.



Владимир Людомир, доцент кафедры режиссуры, актерского мастерства и экранных искусств ОГИК: «С хроникой, конечно, пришлось повозиться, мягко говоря, потому что нам почти под каждый кадр надо было брать необходимый эквивалент хроники, и нам очень помог фильм «Обыкновенный фашизм». Его очень мало показывают, а там очень много качественной хроники».

На долю матери Евгении жизнь выпала полегче, но только потому, что не случилось новой войны. Что касается работы, то ее женские руки умеют всё: и траву покосить, и дом срубить, а еще управляться в одиночку с огромным хозяйством. Такова доля большинства деревенских женщин. В этом фильме через судьбы простых людей так и сквозит боль и скорбь нескольких поколений. Горечь утраты по погибшим в войну и по умирающей сегодня деревне, которая жива только благодаря таким героическим людям, как эти сильные, трудолюбивые, терпеливые и невероятно обаятельные женщины. Рядом с ними жизнь бьет ключом, и не угасает то, что без них уже давно бы исчезло.





Татьяна Тимохина



