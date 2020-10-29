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16:54, 29 октября 2020 года

Сегодня - День борьбы с инсультом

В этом году он проходит под девизом «Двигайся с нами». Существуют доказательства, что умеренная физическая активность положительно влияет на сердце и сосуды.


Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. И он развивается быстро, в течение нескольких минут. Есть шесть признаков, по которым можно определить недуг: внезапная слабость; онемение или асимметрия лица; нарушение речи, зрения; трудности с ходьбой; очень сильная головная боль. А вот профилактика инсульта основывается на принципах здорового образа жизни, говорят медики.

Лариса Гапонова, заведующая неврологическим отделением №2 Орловской областной клинической больницы: «Основная задача - это правильное питание, контроль уровня холестерина, контроль уровня сахара крови, контроль артериального давления, прием препаратов для снижения артериального давления и поддержка уровня давления на определенных цифрах. Давление должно быть не выше 140 на 80-90 мм ртутного столба».

Полностью интервью с Ларисой Гапоновой можно посмотреть здесь.


Елена Литинская
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