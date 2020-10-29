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17:40, 29 октября 2020 года Запрет на яркую ночную жизнь в Орловской области вступит в силу с 1 ноября Пока только на две недели.





Об этом сообщили сегодня на заседании регионального штаба по коронавирусу.



С 1 ноября, сроком на две недели, вводится запрет на работу общепита и ночных клубов во временном промежутке с 23:00 до 06:00. Если предписание не будет соблюдаться, то сроки закрытия сдвинут на 22:00 – сообщает сайт областной администрации.





Артём Ежаков



