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17:47, 29 октября 2020 года Через контрольные посты на дорогах Орловщины прошли 110 тысяч человек Температуру нашли у 16 граждан.





Статистика работы учетно-заградительных постов в области была озвучена сегодняшнем заседании оперштаба по коронавирусу. Выступая с докладом, заместитель начальника регионального УМВД Виталий Власов сообщил: «Всего за время работы постов было проверено 68572 транспортных средства, обследовано 110 тыс. человек, у 16 человек выявлена повышенная температура, все они направлены на обследование в медицинские учреждения».

Напомним, контрольные посты вернули на дороги региона 12 октября.





Артём Ежаков



