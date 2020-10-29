четверг 29.10.2020 22:06:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

19:10, 29 октября 2020 года

«Комсомольцы-добровольцы…»

Сегодня день рождения отмечает комсомол. Это была самая массовая молодежная организация на планете. А еще самая дружная и трудолюбивая. Те, кто состоял в этом движении, остаются верными своим идеалам и сейчас. Корреспондент ГТРК «Орел» встретилась с Антониной и Леонидом Графовыми.


Холод, грязь, одна палатка на всех с печкой-буржуйкой посредине – так началось строительство БАМА для Антонины и Леонида Графовых. Несмотря на тяжелую работу, неустроенный быт и суровый климат, комсомольцы просто мечтали попасть на эту стройку. Им хватало энергии и на личную жизнь, и на творчество. Комсомольцы открыли свой театр, где Графовы тоже играли, а еще находили время для рукоделия. На БАМе они создали семью, родили детей, обрели верных друзей, которые и по сей день готовы поддержать в трудную минуту. Именно товарищи по комсомольской стройке семь лет назад помогли Графовым привести в порядок дом в Становом. 
 
Леонид Графов, житель д. Становое: «В 2013 году клич кинули по интернету, собрали денег, человек шесть из бригады приехали».
 
Комсомольская закалка и в преклонном возрасте не дает сидеть на месте. А день комсомола - повод лишний раз пообщаться и вспомнить былые времена.



Татьяна Тимохина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.