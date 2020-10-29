«Комсомольцы-добровольцы…»

Сегодня день рождения отмечает комсомол. Это была самая массовая молодежная организация на планете. А еще самая дружная и трудолюбивая. Те, кто состоял в этом движении, остаются верными своим идеалам и сейчас. Корреспондент ГТРК «Орел» встретилась с Антониной и Леонидом Графовыми.

Холод, грязь, одна палатка на всех с печкой-буржуйкой посредине – так началось строительство БАМА для Антонины и Леонида Графовых. Несмотря на тяжелую работу, неустроенный быт и суровый климат, комсомольцы просто мечтали попасть на эту стройку. Им хватало энергии и на личную жизнь, и на творчество. Комсомольцы открыли свой театр, где Графовы тоже играли, а еще находили время для рукоделия. На БАМе они создали семью, родили детей, обрели верных друзей, которые и по сей день готовы поддержать в трудную минуту. Именно товарищи по комсомольской стройке семь лет назад помогли Графовым привести в порядок дом в Становом.

Леонид Графов, житель д. Становое: «В 2013 году клич кинули по интернету, собрали денег, человек шесть из бригады приехали».

Комсомольская закалка и в преклонном возрасте не дает сидеть на месте. А день комсомола - повод лишний раз пообщаться и вспомнить былые времена.