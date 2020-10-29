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19:01, 29 октября 2020 года

В Глазуновском районе полностью модернизировали сельскохозяйственный техникум

В рамках национального проекта «Образование» мастерские оснастили по последнему слову техники.


Всего за год здание бывшей конюшни превратилось в суперсовременный образовательный комплекс с пятью новыми лабораториями. Весь модуль студенты и педагоги отремонтировали сами. А вот на оборудование была выделена космическая для техникума сумма. 
 
Оксана Сеферова, директор Глазуновского сельскохозяйственного техникума: «В президентском гранте было 43 миллиона 750 тысяч, софинансирование области - 2 миллиона 300 тысяч, и мы тоже как учебное заведение должны были выделить 600 тысяч софинансирования». 
 
Компьютеры управляют и термостатами, и суперсовременными микроскопами. В лаборатории сельскохозяйственных биотехнологий теперь есть все, чтобы практические занятия позволяли совершенствовать теоретическую базу. Теперь здесь есть аппарат УЗИ, комплекс по осеменению крупного рогатого скота и оборудование для оперативных мероприятий с домашними животными. Уникальная лаборатория «Сити-фермерство» расположилась в соседнем классе. Как собирать и обслуживать модули по выращиванию цветов, клубники, овощей и зелени, готовы обучить всех желающих.
 
Оборудование, закупленное для исследований в геномной инженерии и агрономии, не просто микроскопы и реактивы. Все исследования поддерживаются специальными компьютерными программами. Это практически изучение ДНК-технологий, которые сегодня востребованы в сельском хозяйстве. Установлено оборудование для микробиологов и агротехнологов, а также современный класс по эксплуатации сельскохозяйственных машин, где есть даже тренажер агронавигатора, который имитирует вождение тракторов и расчет топлива и удобрений. 
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «За два года 2019 и 2020 три колледжа Орловской области получили современное оборудование благодаря этому проекту и сформировали, обеспечили лаборатории, производственную базу». 
 
Теперь на этом оборудовании будут проходить обучение не только студенты, но и школьники. Техникум готов сотрудничать и с областными центрами занятости.



Эва Стасюлевич
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