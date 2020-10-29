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21:20, 29 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Приостановлена плановая госпитализация, формируется дополнительный коечный фонд. Режим повышенной готовности продлен до конца года. Какие еще решения приняли сегодня на региональном штабе?
- Свыше 46 миллионов рублей - на техническое оснащение. Расскажем, как изменился Глазуновский сельскохозяйственный техникум после модернизации.
- В Орле появится новая точка притяжения - идет ремонт парка Победы. Мы заглянули за забор.
- Они строили БАМ и поднимали целину. Сегодня день рождения отмечает комсомол.
Вести-Орёл