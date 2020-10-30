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09:40, 30 октября 2020 года

Санэпидрежим. Орловский транспорт будут проверять жестче

Об этом заявили на заседании оперштаба по коронавирусу.


Сейчас в транспорте контролируют соблюдение социальной дистанции и масочного режима, дезинфекцию салонов подвижного состава на конечных остановочных пунктах маршрутной сети. В муниципалитетах проводятся рейды с целью выявления несоблюдения предписаний Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции. На нарушителей составляются протоколы, материалы направляются в суд для принятия соответствующих мер. Проверяются как маршрутные транспортные средства, перевозящие большое количество пассажиров, так и такси.
 
Эффективной мерой, по мнению участников заседания штаба, является фотовидеофиксация нарушений, которые допускают перевозчики. При выявлении систематических нарушений санитарно-эпидемиологических норм с такими перевозчиками будут расторгаться договора в одностороннем порядке.
 
Глава региона Андрей Клычков подчеркнул, что любое пренебрежение мерами самосохранения может обернуться очередным очагом распространения коронавирусной инфекции, и, как следствие, дополнительной нагрузкой на медицинские учреждения. Поэтому неукоснительное соблюдение предписаний Роспотребнадзора должно жестко контролироваться на местах, пишет сайт областной администрации.



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