Санэпидрежим. Орловский транспорт будут проверять жестче

Об этом заявили на заседании оперштаба по коронавирусу.

Сейчас в транспорте контролируют соблюдение социальной дистанции и масочного режима, дезинфекцию салонов подвижного состава на конечных остановочных пунктах маршрутной сети. В муниципалитетах проводятся рейды с целью выявления несоблюдения предписаний Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции. На нарушителей составляются протоколы, материалы направляются в суд для принятия соответствующих мер. Проверяются как маршрутные транспортные средства, перевозящие большое количество пассажиров, так и такси.

Эффективной мерой, по мнению участников заседания штаба, является фотовидеофиксация нарушений, которые допускают перевозчики. При выявлении систематических нарушений санитарно-эпидемиологических норм с такими перевозчиками будут расторгаться договора в одностороннем порядке.