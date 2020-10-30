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09:05, 30 октября 2020 года Росгвардейцы поймали хулигана в Мценске Он бил камнем стекла медицинского учреждения.





До этого мужчина уже имел проблемы с законом – его привлекали к уголовной ответственности. В этот раз он решил заняться хулиганством – побить стекла в медицинской организации. К счастью, на сигнал тревоги среагировали росгвардейцы – они задержали подозреваемого и передали полицейским – сообщает сайт областной Росгвардии.





Артём Ежаков



