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08:30, 30 октября 2020 года На Южном рынке в Орле торговали сомнительными саженцами У продавца не было необходимой документации.





В ходе рейда Россельхознадзора выяснилось, что продавец пытался реализовать 402 саженца яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, малины, смородины и крыжовника. Виновному в реализации потенциально опасных саженцев был выписан штраф – сообщает сайт областного Россельхознадзора.





Артём Ежаков



