Орел завершил работы но национальному проекту

Речь идет о программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 2020».

На этой неделе приняли заключительный объект – по улице Автовокзальной. По качеству асфальта претензии возникли в одном случае – проштрафились дорожники, ремонтирующие Старо-Московскую. Халтура заставила раскошелиться – подрядчик перестилал полотно за свой счет.



На реализацию нацпроекта в этом году потратили более 400 миллионов рублей из трёх бюджетов – федерального, областного и муниципального.