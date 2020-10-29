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20:10, 29 октября 2020 года

Маски и перчатки остаются с орловцами до конца года

Продлён режим повышенной готовности. Приостановлена диспансеризация взрослого населения. Общепит и ночные клубы будут работать до 23:00. Сегодня на заседании оперштаба были приняты и другие меры по борьбе с распространением коронавируса.


Маски и перчатки остаются с орловцами до конца года. Именно на такой срок сегодня был продлён режим повышенной готовности в регионе. Кроме того, возвращаются некоторые ограничения - во вторник глава облздрава Иван Залогин подписал приказ о приостановлении плановой госпитализации, а сегодня региональный оперштаб решил приостановить диспансеризацию взрослого населения. Практически все силы департамента здравоохранения сегодня брошены на развёртывание новых ковидных коек. За последнюю неделю прибавилось 30.
 
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «1286 коек развёрнуто, на сегодняшнее утро занято 1122, соответственно свободны 164 койки. Занятый коечный фонд 87%».
 
Сейчас ведутся работы по запуску ещё 140 коек в Кромской районной больнице. С охватом населения исследованиями на коронавирус дела обстоят хуже. Губернатор отметил, что к нему участились обращения орловцев, утверждающих о сложностях со сдачей анализов. За полгода десять лабораторий провели больше 250 тысяч исследований.
 
Андрей Клычков отметил, что из-за малого количество тестов и, как следствие, позднего выявления коронавируса у больного лечебный процесс усложняется. Губернатор предложил привлечь к исследованиям лаборатории других профилей.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если есть лаборатория, которая стоит, давайте проанализируем, что нужно, чтобы провести лицензирование, что нужно, чтобы ее использовать для целей региона на данный момент».
 
Также принятые оперштабом ограничения касаются спортивных мероприятий - они вновь будут проводиться без зрителей. И объекты общепита - кафе, рестораны и ночные клубы - теперь должны закрываться в 23:00. Последнее из решений касается регламента самого оперативного штаба по ситуации с коронавирусом - его участники теперь будут собираться дважды в неделю.



Антон Киселёв
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